Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie A: stasera Inter-Fiorentina
Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A torna in campo con sei gare valide per la nona giornata. Alle 18.30 Como-Hellas Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma, alle 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 29 ottobre.
15.00 Sambenedettese-Ascoli (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.30 Zona Serie A - DAZN
18.30 Juventus-Udinese (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Como-Verona (Serie A) - DAZN, DAZN 2
18.30 Roma-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
19.00 Lorient-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX
20.30 Zona Serie B - DAZN
20.30 Juve Stabia-Bari (Serie B) - DAZN
20.30 Mantova-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.30 Spezia-Padova (Serie B) - DAZN e
20.30 Venezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN
20.45 Zona Serie A - DAZN
20.45 Bologna-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Genoa-Cremonese (Serie A) - DAZN, DAZN 2
20.45 Inter-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Colonia-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT ARENA
21.05 Marsiglia-Angers (Ligue 1) - SKY SPORT MAX
