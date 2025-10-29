Modena, Chichizola dopo il ko nel derby: "Abbiamo dominato, la Reggiana ha tirato due volte"

Leandro Chichizola, portiere del Modena, è intervenuto ai microfoni del club per commentare la sconfitta con la Reggiana:

“Abbiamo dominato tutta la partita, loro sono arrivati due volte al tiro e hanno segnato, questo è il calcio. Si continua, da domani pensiamo già alla prossima partita. Dispiace a tutti, era una partita importante ma dobbiamo lasciarcela alle spalle come facciamo anche dopo le vittorie“.

Reggiana-Modena 1-0, le pagelle: Bozzolan decisivo, Magnani leader, Mendes delude

REGGIANA

Motta 6 – Sicuro nelle uscite e sempre concentrato sulle conclusioni avversarie, corre un piccolo rischio nel primo tempo ma il resto della gara gestisce senza patemi.

Papetti 6,5 – Offre copertura puntuale sulla destra, si distingue per diversi anticipi e una gestione matura dei duelli con gli attaccanti avversari.

Magnani 7 – Leader difensivo autore di interventi decisivi in area e nella gestione dell’1 contro 1, si dimostra sempre preciso nell’impostazione.

Libutti 6,5 – Interventi puliti e letture adeguate in copertura, importante nei rilanci e nella gestione del possesso palla basso.

Marras 6,5 – Spinta costante sulla fascia, offre preziosi palloni in zona offensiva e non si risparmia nel recupero difensivo. Dall’85’ Bonetti s.v.

Bertagnoli 6,5 – Regia attenta e buona interdizione, smista palloni con razionalità e si inserisce in zone avanzate al momento giusto.

Charlys 6 – Oscura le linee di passaggio, lavora in copertura e limita gli avversari, qualche imprecisione in fase di rottura.

Bozzolan 7,5 – Realizza la rete decisiva con lucidità, brilla da esterno di catena e offre qualità in entrambe le fasi di gioco.

Tavsan 6,5 – Propositivo sulla trequarti, guadagna la punizione che determina il vantaggio e porta vivacità sulla transizione. Dal 78’ Vallarelli s.v.

Portanova 7 – Aggressivo nel pressing, recupera palloni e avvia contropiedi, si distingue per qualità e grinta. Dall’85’ Lambourde s.v.

Gondo 6,5 – Effettua movimenti intelligenti, crea spazi e si procura falli preziosi, gestisce con disciplina la fase offensiva.

Dal 70’ Novakovich 6 – Impressiona per intraprendenza e atletismo, spreca una buona chance in ripartenza ma si muove molto.

Davide Dionigi 7 – Organizza la squadra con razionalità, opta per scelte tattiche lucide e modula la gara sfruttando la solidità e la qualità sulle corsie.

MODENA

Chichizola 6 – Attento fra i pali, blocca le conclusioni e si dimostra affidabile sulle palle alte, non può nulla sulla rete subita.

Tonoli 5,5 – Alterna buoni anticipi a imprecisioni nelle ripartenze, perde lucidità e viene ammonito nel finale.

Adorni 6 – Presidia la propria zona con discreta efficacia, contiene l’avversario diretto ma non si distingue in costruzione.

Nieling 5,5 – Qualche errore e interventi fallosi, devia sfortunatamente il pallone sul gol avversario, non sempre preciso in posizione.

Dal 71’ Defrel 6 – Porta vivacità e cerca il tiro, crea occasioni insidiose negli ultimi minuti senza però trovare la giocata decisiva.

Beyuku 5,5 – Si propone spesso ma conclude poco, va al tiro da fuori senza mai impensierire la difesa. Dal 46’ Zanimacchia 6 – Dinamismo e buone aperture sulla corsia, offre spinta ma manca di incisività nei metri finali.

Sersanti 6 – Presenza costante in mediana, limita errori e cerca sempre linee di giocata, sostituito nella ripresa. Dal 57’ Massolin 6 – Inserimenti e movimenti preziosi, prova a cambiare il ritmo ma senza acuti da protagonista.

Santoro 6 – Aggressività nel contrasto e qualche tentativo offensivo, meno brillante nei passaggi chiave.

Magnino 6 – Si inserisce con regolarità, manca precisione nei momenti decisivi, gestione del pallone sufficiente. dal 46’ Gerli 6 – Ordine e attenzione a centrocampo, si limita al compitino senza rischiare.

Zampano 6 – Parte bene e crea pericoli dai cross, si spegne progressivamente ma non smette di cercare la profondità.

Di Mariano 5,5 – Movimenti costanti e duelli fisici, offre alcune sponde ma pecca in concretezza sotto porta.

Mendes 5,5 – Si fa vedere sui calci piazzati, sfiora il gol ma incide poco sulla trama d’attacco. dal 57’ Gliozzi 6 – Impatta con grinta e classe, sfiora il pari con una rovesciata spettacolare e crea apprensione nella difesa avversaria.

Andrea Sottil 6 – Sfrutta tutte le opzioni, prova a cambiare l’inerzia col doppio cambio, non trova però la soluzione giusta per scardinare la Reggiana. Rimane in vetta alla classifica, ma perde l'imbattibilità.