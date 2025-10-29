Le partite di oggi: il programma di mercoledì 29 ottobre
Ci sono tante partite da poter seguire anche nella giornata odierna, mercoledì 29 ottobre 2025.
Dopo gli anticipi di ieri, si giocano altre sei gare della nona giornata di Serie A. In campo anche la Serie B e la Coppa Italia Serie C
Serie A
18:30 Como - Verona
18:30 Juventus - Udinese
18:30 Roma - Parma
20:45 Bologna - Torino
20:45 Genoa - Cremonese
20:45 Inter - Fiorentina
Serie B
Posticipata Juve Stabia - Bari
20:30 Mantova - Catanzaro
20:30 Spezia - Padova
20:30 Venezia - Südtirol
Coppa Italia Serie C
15:00 Atalanta U23 - Alcione Milano
15:00 Renate - Juventus U23
15:00 Sambenedettese - Ascoli
18:30 Arezzo - Torres
18:30 Ravenna - Rimini
18:30 Sorrento - Trapani
20:30 Audace Cerignola - Casarano
20:30 Giugliano - Benevento
20:30 L.R. Vicenza - Pro Vercelli
20:30 Monopoli - Potenza
Ligue 1
19:00 Le Havre - Brest
19:00 Lorient - PSG
19:00 Metz - Lens
19:00 Nizza - Lilla
21:05 Marsiglia - Angers
21:05 Nantes - Monaco
21:05 Paris FC - Lione
21:05 Strasburgo - Auxerre
21:05 Tolosa - Rennes
DFB Pokal
18:00 Furth - Kaiserslautern
18:00 Illertissen - Magdeburg
18:00 Magonza - Stoccarda
18:00 Paderborn - Leverkusen
20:45 Colonia - Bayern
20:45 Darmstadt - Schalke
20:45 Dusseldorf - Friburgo
20:45 Union Berlino - Bielefeld
Copa del Rey
18:00 Poblense - Sabadell
19:00 CD Sant Jordi - Osasuna
19:00 Ebro - Tarazona
19:00 Mutilvera - Saragozza
19:00 UD Los Garres - Elche
19:30 La Union - Ceuta
20:00 Atl. Astorga - Mirandes
20:00 Azuaga - Leganes
20:00 Caudal Deportivo - Gijon
20:00 Ciudad Cieza - Cordoba
20:00 Lorca Deportiva - Almeria
20:00 Navalcarnero - Merida AD
20:00 Naxara - Eibar
20:00 Numancia - Arenas Getxo
20:00 Portugalete - Valladolid
20:00 Sant Andreu - Teruel
20:00 Sant Just - Maiorca
20:00 Torrent - Torremolinos
20:30 Puente Genil - Cartagena
20:30 Reus FCR - CE Europa
20:30 UD Ourense - Pontevedra
21:00 CD Yuncos - Vallecano
21:00 Ciudad de Lucena - Villarreal
21:00 Jaen - Eldense
21:00 Quintanar del Rey - UD Ibiza
Coppa di Turchia - Qualificazione
10:00 Isparta 32 Spor - Beyoglu Yeni Carsi
11:00 Kahta - Kasimpasa
11:30 Beykoz Anadolu - Yesil Yalova FK
11:30 Cankaya FK - Trabzon FK
11:30 Erciyes 38 - Keciorengucu
11:30 Karacabey Bld. - Malatya
11:30 Musspor - Menemenspor
11:30 Silifke - Amedspor
13:00 Bursa Yildirimspor - Alanyaspor
13:30 Corum - Kutahyaspor
13:30 Orduspor 1967 - Erbaaspor
13:30 Pendikspor - Corluspor
16:00 Manisa FK - Muglaspor
18:30 Antalyaspor - Bursaspor
