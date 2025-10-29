Il Liverpool sfida l'acquisto mancato che ha aperto la crisi di Arne Slot

Stasera in EFL Cup il Liverpool, in crisi nerissima di risultati in Premier League, proverà a ritrovare il sorriso nella gara contro il Crystal Palace, fischio d'inizio ore 20,45. E lo farà contro la formazione di Marc Guehi, che d'estate è stato il grande oggetto del desiderio della formazione di Arne Slot e il cui mancato acquisto pesa come un macigno sulla retroguardia e sulla stagione del tecnico olandese.

Guehi, capitano del Palace e pilastro della nazionale inglese, era il profilo ideale per rinforzare un reparto orfano di certezze dopo l'addio di Joel Matip e le incertezze fisiche di Joe Gomez (il cui passaggoi al Milan è naufragato proprio per la fumata nera con Guehi) e l'infortunio di Giovanni Leoni. Nel caos del mercato estivo, Liverpool aveva offerto oltre 70 milioni di sterline, ma la dirigenza di Selhurst Park haresistito, blindando il suo gioiello con un rinnovo fino al 2028. "Marc è insostituibile per noi", aveva tuonato il tecnico Oliver Glasner, e i numeri gli danno ragione: in questa Premier, Guehi vanta un 92% di passaggi completati e 2,5 contrasti a partita, statistiche da top player che farebbero comodo a chiunque.

Virgil van Dijk e Ibrahima Konatè, per adesso, sono gli unici che stanno tenendo in piedi una difesa che sta avendo enormi problemi. "Abbiamo bisogno di esperienza e di leadership", ha detto neanche troppo velato il tecnico del club del Merseyside. La Slot-Ball è in crisi 'rossa', tanto dipende anche dalla difesa. Sfortunata e infortunata, ma pure con una voragine aperta dal mancato acquisto di Guehi.