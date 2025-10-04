Il cordoglio di Aurelio De Laurentiis per la scomparsa di Gianni Punzo

È morto a 88 anni l'imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell'economia non solo campana degli ultimi decenni.

Sotto il messaggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X.

"È scomparso un amico che stimavo molto. Gianni Punzo era una persona dotata di grande capacità imprenditoriale e una delle sue doti migliori era quella di essere un eccellente aggregatore. Lo ricordo a lungo ai vertici del Napoli di Ferlaino. A nome di tutta la SSCN, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia":

