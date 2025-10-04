Parma-Lecce 0-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez), Keita, Sorensen (22’ st Benedyczak), Valeri (25’ Lovik, 38’ st Djuric); Cutrone, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (42’ st Ndaba), Ramadani, Berisha (42’ st Kaba); Pierotti, Stulic (30’ st Camarda), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco
Arbitro: Doveri
Marcatori: 38’ Sottil (L)
Ammoniti: Ndiaye (P), Banda (L), Gaspar (L)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women