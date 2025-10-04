Lazio-Torino 3-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-2-3-1: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (45' st Lazzari); Cataldi, Basic (21' st Belahyane); Cancellieri, Dia (36' st Noslin), Pedro (21' st Isaksen); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri
Torino (3-5-2: Israel; Tameze (24' st Masina), Maripan, Saul Coco; Pedersen (33' st Dembelé), Casadei, Asllani, Vlasic (24' st Adams), Lazaro (18' st Nkounkou); Ngonge, Simeone (33' st Gineitis). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapata, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Piccinini
Marcatori: 16' Simeone (T), 24', 39' Cancellieri (L), 28' st Adams (T), 47' st Saul Coco (T), 58' st rig. Cataldi (L)
Ammoniti: Asllani (T), Romagnoli (L), Casadei (T), Cataldi (L), Castellanos (L), Maripan (T)