Milan-Ferencváros, cinque anni di DASPO al tifoso con la maglia di Mussolini

Costa cara la trasferta di Europa League in casa del Milan ad un tifoso del Ferencvaros. L'uomo, un ungherese di 50 anni, è stato denunciato e colpito da un Daspo di cinque anni dopo essersi presentato a Milano, in occasione della sfida del 'Meazza', indossando una maglietta con il volto di Benito Mussolini. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, quando circa 4.000 sostenitori della formazione di Budapest si sono radunati in piazza Duomo prima di raggiungere lo stadio San Siro per assistere alla gara valida per la quarta giornata della competizione europea.

La presenza della t-shirt con l'effigie del Duce non è passata inosservata agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di monitoraggio e ordine pubblico predisposti per l'arrivo dei sostenitori ungheresi. L'uomo era stato infatti notato già nel centro cittadino e successivamente riconosciuto durante le operazioni di filtraggio ai tornelli dello stadio Giuseppe Meazza. A quel punto è stato fermato e accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti.

Denuncia per la violazione della Legge Mancino e Daspo di cinque anni

Nei confronti del cinquantenne è scattata una denuncia in stato di libertà per la violazione dell'articolo 2 della Legge Mancino (legge 205/1993). La maglietta raffigurante il volto di Mussolini è stata inoltre sottoposta a sequestro penale.

Non solo la denuncia: il Questore di Milano ha disposto nei suoi confronti un Daspo della durata di cinque anni. Il provvedimento gli impedirà di accedere agli impianti sportivi sul territorio nazionale e in quelli degli altri Stati membri dell'Unione Europea nei quali si disputeranno manifestazioni calcistiche.

Proseguono le indagini sugli ultras ungheresi

La vicenda non rappresenta l'unico fronte di attenzione per le forze dell'ordine dopo il raduno della tifoseria del Ferencváros in piazza Duomo. La Polizia di Stato ha infatti confermato che sono ancora in corso ulteriori attività investigative e l'analisi dei filmati acquisiti per identificare eventuali altri responsabili di condotte penalmente rilevanti verificatesi nel centro di Milano prima della partita.