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Lutto in F1, addio Alan Jones: se ne va il "Toro" che inventò il mito Williams

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Redazione TMW
Oggi alle 07:22Altre Notizie
autore Redazione TMW
06.11.2026 07:22Altre Notizie
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Il motorsport piange Alan Jones, scomparso a 80 anni dopo una breve malattia. Fu il primo a portare al trionfo iridato (1980) la scuderia di Sir Frank, scrivendo pagine leggendarie di una Formula 1 d'altri tempi.
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Il mondo dei motori si toglie il cappello e si stringe in un silenzio commosso, all'età di 80 anni, appena tre giorni dopo aver festeggiato il traguardo dell'ottantina, si è spento Alan Jones, leggenda della Formula 1 e campione del mondo nel 1980.
L'ex pilota australiano è deceduto ieri 5 novembre 2026, dopo una breve malattia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati della Formula 1 "eroica", quella fatta di cambio manuale, motori turbo spaccatimpani e piloti tutto cuore e muscoli.
Jones non era un pilota come gli altri, era l'antidivo per eccellenza, un uomo concreto, ruvido e d'altri tempi, soprannominato non a caso il "Toro" per la sua guida aggressiva e la determinazione feroce in pista.

L'uomo del destino per Sir Frank

Nato a Melbourne il 2 novembre 1946, Jones ha incarnato lo spirito più puro dell'automobilismo pionieristico, ma il suo nome resterà per sempre legato a doppio filo a quello di Sir Frank Williams.
Fu proprio lui, l'australiano tenace, a essere scelto come prima guida del team di Grove, una scommessa totale che si trasformò in un capolavoro assoluto nel 1980, quando a bordo della leggendaria Williams FW07 spinta dal motore Ford Cosworth, Jones dominò la stagione conquistando il titolo iridato piloti.
Fu il primo storico mondiale nella storia della scuderia britannica, l'inizio di un'epopea leggendaria.

Un palmarès da pioniere

Con 12 vittorie nei Gran Premi, Jones è stato l'ultimo grande eroe australiano a sedersi sul trono del Circus, capace di raccogliere la pesante eredità di Sir Jack Brabham. Insieme a "Black Jack", Alan resta l'unico rappresentante della terra dei canguri ad aver mai sollevato la coppa del mondo di Formula 1. Dopo il ritiro dalle piste, Jones non aveva mai abbandonato l'ambiente, diventando una voce autorevole ed estremamente stimata nei paddock di tutto il mondo come commentatore televisivo e commissario FIA.
La Formula 1 piange un pezzo della sua storia più bella, un pilota d'acciaio che ha affrontato la vita e le curve a tutta velocità, senza mai staccare il piede dall'acceleratore.

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