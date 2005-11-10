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6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
06.11.2026 00:00Accadde Oggi...
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Gol di Pasalic e i nerazzurri trovano il pareggio in Champions. Poi ci sarà la qualificazione con Dinamo e Shakhtar Donetsk
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 6 novembre del 2019, allo stadio San Siro, l'Atalanta ospita il Manchester City per la quarta partita del girone di Champions. I bergamaschi sono a quota zero, con undici gol subiti e solamente due fatti: sembra che la propria cavalcata sia destinata a concludersi molto presto. Di fronte poi c'è una delle grandi favorite per la vittoria finale, che dovrà però aspettare ancora qualche anno prima di alzare la coppa, a Istanbul.

Pasalic al centro

Gasperini sceglie il croato come falso nove, con Ilicic e Gomez larghi a creare spazi per i suoi inserimenti. Una mossa che si rivela decisiva e permette all'Atalanta di conquistare il primo storico punto in Champions League. A due minuti dal fischio finale, Kyle Walker prende il posto di Mahrez e si improvvisa portiere.Una scena surreale, nata da una serie di circostanze impreviste: Ederson era stato sostituito all'intervallo e, poco dopo, Claudio Bravo aveva rimediato un'espulsione. Senza altri portieri a disposizione, Guardiola è costretto a mandare tra i pali il difensore inglese, che riesce anche a opporsi a una conclusione di Malinovskyi, negando all'Atalanta la possibilità di completare la rimonta.

Atalanta-Manchester City 1-1

Marcatori: 7' Sterling (C), 49' Pasalic (A)

Atalanta (3-4-2-1)
Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler (84' Malinovskyi), Castagne (92' Muriel), Pašalić, Iličić, Gomez.
All. Gasperini.

Manchester City (4-4-2)
Ederson (46' Bravo), Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Mahrez (88' Walker), Gabriel Jesus (73' Aguero), Sterling.
All. Guardiola.

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