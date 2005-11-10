Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Venezia-Udinese
Daniel Uccellieri
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A. Alle 20.45 Venezia-Udinese dà il via all'undicesima giornata. In campo anche la Serie B con l'anticopo fra Ascoli e Palermo, mentre in Serie C sono due gli anticipi: Union Brescia-Arzignano e Alcione-Lumezzane.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 novembre
20.30 Ascoli-Palermo (Serie B) - DAZN
20.30 Union Brescia-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Alcione-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Amburgo-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.45 Venezia-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Oxford City-Leicester (FA Cup) - DAZN
21.00 Everton-Coventry (Premier League) - SKY SPORT
21.00 Siviglia-Alaves (Liga) - DAZN, DAZN 1