Folgore Caratese, rescissione per Sarr dopo 3 gare. Criscitiello: "La salute viene prima"

La Folgore Caratese ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto del portiere Mouhamadou Fallou Sarr che aveva firmato solo tre settimane fa scendendo in campo da titolare nelle ultime tre gare di campionato. Alla base di questa decisione le condizioni di salute del classe '97 come spiegato dal presidente del club Michele Criscitiello che sui canali ufficiali ha voluto fare chiarezza su questa decisione.

Le parole di Criscitiello su Sarr

“Ci vuole chiarezza e trasparenza, soprattutto in queste situazioni altrimenti domenica vedi che non c’è un portiere in distinta e la gente può interpretare male. Una cosa deve essere chiara, la vita e la salute, vengono prima del calcio e di qualsiasi altra cosa, la fortuna per un tesserato sportivo, per un giocatore che viene alla Folgore Caratese, è che sa che qui in campo si va solo dopo determinate visite, noi curiamo prima l’uomo e poi l’atleta. - sono le parole di Criscitiello ai canali del club - Purtroppo avete visto cosa è successo a Lecco, Sarr ha avuto un problema ed è rimasto in campo, ma poi ha avuto un altro problema ed è dovuto uscire. Si tratta di un ragazzo eccezionale, un uomo d’oro e in tre settimane abbiamo apprezzato soprattutto i valori dell’uomo.

Purtroppo ha avuto dei problemi che nulla hanno a vedere con il calcio, con un menisco o un problema muscolare e ovviamente, purtroppo, siamo stati costretti nostro malgrado a rescindere il contratto. Ovviamente con il suo benestare perché è stato il primo che l’ha voluto e richiesto in maniera molto saggia. È Sarr che dovrà occuparsi di cose molto più importanti rispetto al calcio, ma ci tenevo però a fare chiarezza perché potrebbero esserci interpretazioni sbagliate".