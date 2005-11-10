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Braglia: "Napoli, contro la Lazio una reazione da parte dei calciatori"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 17:38Altre Notizie
06.11.2026 17:38Altre Notizie
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L'ex portiere lancia un messaggio chiaro sui partenopei: "Il giocatore deve dimostrare la sua professionalità in questa sfida"
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L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Inter-Como: "Non credo che sarà una bella partita, perché secondo me il Como utilizzerà questa partita per rivendicare i ko dello scorso anno. Sarà una partita molto tattica da parte del Como, sono due squadre che al momento sono le migliori dal punto di vista qualitativo. Il Como sta valorizzando tutti in rosa, hanno fatto vedere che in Champions possono valere quelli dell'Inter. Credo che sarà una partita davvero tattica. Mi aspetto un Como più accorto, lo scorso anno appena si è aperto un po' ha preso 4 gol dall'Inter. Ho sentito Fabregas, quelle due partite con l'Inter lo scorso anno gli sono andate di traverso".

Se vince il Como, è da Scudetto?
"In questo momento mi dà più continuità il Como, la compattezza di squadra è più visibile nel Como".

Cosa si aspetta da Napoli-Lazio?
"Mi aspetto la rivalsa del Napoli. La rosa è al di là con gli anni ma ha sotto-performato rispetto agli obiettivi iniziali. Non mi aspettavo un Napoli così indietro, è una partita di rilancio delle ambizioni del club. Mi aspetto una reazione, se c'è un'azione di responsabilità dei giocatori che dovrebbero trascinare la squadra...il giocatore deve dimostrare la sua professionalità in questa sfida. Io richiamerei al senso di dovere che deve avere il calciatore".

Come ha visto lo screzio Lucca-De Bruyne?
"Se c'è un confronto e se uno ha la responsabilità delle proprie decisioni, credo serva fare un discorso generale e non individuale. La società è intervenuta tardi, doveva farlo prima che si arrivasse a questo".

Fiorentina-Juve sfida delicata:
"Credo che nei campionati ci siano partite con stimoli diversi e questa è una di quelle. E' una partita, come Napoli-Lazio, che può determinare il futuro in un senso o nell'altro. Mi aspetto una reazione d'orgoglio da parte della Viola".

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