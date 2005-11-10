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Il Cosenza può tornare al San Vito-Marulla: la prima sarà contro la Casertana

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:34Serie C
06.11.2026 17:34Serie C
Fonti preferite
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha deliberato che il Cosenza potrà tornare a giocare le gare interne nello stadio della città
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Dopo lunghi mesi lontano da casa, con le partite interne giocare allo Scida di Crotone, il Cosenza potrà tornare finalmente a casa della prossima sfida casalinga. Come comunica la società calabrese sui propri canali ufficiali infatti la Commissione Criteri Infrastrutturali ha dato il via libera per il ritorno al San Vito-Marulla.

Il comunicato del Cosenza sullo stadio

Il Cosenza Calcio rende noto che la Lega Pro ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 6 novembre 2026, ha esaminato l’istanza presentata dalla società, datata 3 novembre 2026, per l’utilizzo dello Stadio San Vito-Gigi Marulla, in luogo dello Stadio Ezio Scida di Crotone, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2026/2027.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal club ai fini dell’utilizzo dello Stadio San Vito -Gigi Marulla di Cosenza per la disputa delle competizioni nazionali della stagione sportiva 2026/2027. La gara Cosenza-Casertana, in programma domenica 15 novembre 2026, si disputerà quindi presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, con inizio alle ore 17.30.

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