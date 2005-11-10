Il Cosenza può tornare al San Vito-Marulla: la prima sarà contro la Casertana
Tommaso Maschio
Dopo lunghi mesi lontano da casa, con le partite interne giocare allo Scida di Crotone, il Cosenza potrà tornare finalmente a casa della prossima sfida casalinga. Come comunica la società calabrese sui propri canali ufficiali infatti la Commissione Criteri Infrastrutturali ha dato il via libera per il ritorno al San Vito-Marulla.
Il comunicato del Cosenza sullo stadio
Il Cosenza Calcio rende noto che la Lega Pro ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 6 novembre 2026, ha esaminato l’istanza presentata dalla società, datata 3 novembre 2026, per l’utilizzo dello Stadio San Vito-Gigi Marulla, in luogo dello Stadio Ezio Scida di Crotone, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2026/2027.
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal club ai fini dell’utilizzo dello Stadio San Vito -Gigi Marulla di Cosenza per la disputa delle competizioni nazionali della stagione sportiva 2026/2027. La gara Cosenza-Casertana, in programma domenica 15 novembre 2026, si disputerà quindi presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, con inizio alle ore 17.30.