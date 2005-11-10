Hojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola

Al termine della gara persa 4-1 sul campo del Porto l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund non ha fatto nulla per nascondere il suo malumore. Interpellato sulle parole di Allegri che dopo la settima sconfitta in 14 partite s'era comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi, l'attaccante danese ha espresso il suo disaccordo per un'analisi che - a suo avviso - aveva poca corrispondenza con la realtà: "Non sono d'accordo: non abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante. Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società", le parole del centravanti danese classe 2003 che al Do Dragao ha vissuto l'ennesima serata di grande sacrificio trascorsa più a girovagare a 30 metri dalla porta avversaria che nell'area lusitana.

Troppi pochi gol

I numeri di Hojlund non sono oggi quelli di un grande centravanti, anche se è davvero complicato indicarlo come uno dei colpevoli per un avvio di stagione così deficitario. Tredici presenze nelle prime 14 uscite del Napoli, l'ex Manchester United fino a questo momento ha collezionato circa 1000 minuti e realizzato tre gol. Due reti contro Como e Inter che non sono servite a evitare due sconfitte, poi lo 0-1 che ha sbloccato il match al Brianteo nella sfida vinta 4-1 col Monza. Poco, troppo poco. Ma chi in questo Napoli non sta sottoperformando?

In estate scatta la clausola

Acquistato nel 2025 in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, Hojlund la scorsa estate per circa 50 milioni di euro complessivi è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Napoli con un contratto valido fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. L'accordo stipulato ormai una quindicina di mesi fa prevede però dall'estate 2027 il suo possibile addio per 85 milioni di euro dovesse un club estero pagare la clausola. Ad oggi è uno scenario ancora lontano, nessun dubbio sul fatto che i cambi in attacco a gennaio riguarderanno più o meno tutti tranne lui. Però Hojlund non si aspettava di faticare così tanto in questo Napoli: se il trend non cambierà nei prossimi mesi, allora in estate occhio a possibili colpi di scena.