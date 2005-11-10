Ravenna, già venduti 1.100 biglietti per la sfida con Ronaldinho: pronta la Tribuna R10
Daniel Uccellieri
Le tribune supplementari per aumentare la capienza dello stadio in vista della sfida contro il Forlì, che vedrà Ronaldinho vestire la maglia giallorossa, sono già state installate. I lavori dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi, in modo da consentire il collaudo in tempo per lunedì, quando partirà la vendita libera dei biglietti. L'obiettivo è avere tutte le garanzie necessarie sul fronte della sicurezza per la nuova Tribuna R10.
La struttura sarà composta da tre tribune, ciascuna con una capienza di 600 posti, per un totale di 1.800 sedute aggiuntive. In occasione della partita del 15 novembre, la capienza complessiva dello stadio arriverà così a circa 6.500 spettatori. Le tribune supplementari saranno rimosse la settimana successiva alla gara, per permettere la ripresa dei lavori previsti nel settore interessato.
Già venduti 1.100 biglietti
La prelazione riservata agli abbonati è iniziata ieri pomeriggio, facendo registrare lunghe code al Bar Revenge, punto vendita TicketOne presente a Ravenna. Qualche problema si è verificato anche sul sito internet, ma è stato successivamente risolto.
Alle 19, dopo appena quattro ore dall'apertura della prevendita, erano già stati acquistati 1.100 biglietti: un risultato significativo, che testimonia l'attesa per l'appuntamento del 15 novembre. La prelazione proseguirà fino alle 19 di domani. Lo riporta Il Corriere di Romagna.