Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero

Venerdì sera ad Ascoli si aprirà l’undicesima giornata di Serie B con una sfida che vedrà i padroni di casa affrontare un Palermo che è capolista del campionato e ancora imbattuto dopo dieci giornate. Una sfida che per tre giocatori del club marchigiano, attualmente terzo con sette punti di ritardo dai rosanero, avrà un sapore speciale visto il loro passato nel club siciliano con cui hanno conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2021/22.

Damiani e Silipo protagonisti in Serie C

I primi due ex sono il centrocampista Samuele Damiani e l’esterno offensivo Andrea Silipo: il primo arrivò nel gennaio del 2022 dall’Empoli diventando subito un tassello importante nello scacchiere di Silvio Baldini, che a dicembre aveva sostituiti Giacomo Filippi, con cui collezionò 21 presenze fra stagione regolare e play off. Anche il classe 2001 era in quel Palermo, ma da più tempo. Silipo infatti era arrivato due anni prima, nell’anno della ripartenza dalla Serie D contribuendo con due gol alla promozione. Due le reti anche nella stagione vincente in Serie C quando scese in campo in 25 occasioni. Per entrambi l’addio arrivò nella stagione successiva.

C’è l’ex capitano Brunori

All’inizio di quella stagione in Serie C il colpo di mercato fu però Matteo Brunori, reduce da alcune stagioni opache con Pescara, Juventus Next Gen e Virtus Entella. Il suo inizio a Palermo fu di quelli da ricordare: 29 reti in 44 presenze che lo fecero diventare immediatamente idolo della piazza rosanero dove è rimasto fino alla metà della passata stagione indossando a lungo anche la fascia da capitano. E continuando a segnare gol pesanti – 76 in totale in 175 presenze – pur senza riuscire a coronare il sogno del salto in Serie A. Scalato nelle gerarchie alle spalle di Pohjanpalo e finito fuori dai radar di Inzaghi nella passata stagione l’ex capitano dopo sei mesi alla Sampdoria è ripartito da Ascoli dove finora ha segnato solo un gol in 7 presenze. E chissà se contro la sua ex squadra non possa trovare nuovamente la gioia della rete.