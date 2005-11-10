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Il Benevento premeva per averlo, ma Zanaboni ha preferito brillare nell'Atalanta U23

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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:04Serie C
06.11.2026 15:04Serie C
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Un altro giovane in rampa di lancio nel vivaio della Dea: il 21enne a metà scorsa stagione ha firmato con il club orobico e ora sta sbocciando
FotoTUTTOmercatoWEB

L'Atalanta è la solita fucina di talenti italiani che, presto o tardi finiscono, sulla bocca di tutti. In Serie C in poco meno di un mese e con un minutaggio ridotto Emanuele Zanaboni si sta facendo notare con l'Under 23 nerazzurra di Nicola Beati: la punta classe 2005, originaria di Milano, è tornata al gol nell'ultimo match contro lo Spezia e allo scadere, dopo essere subentrato al 65'. Ma il percorso del ragazzo è più vasto di così.

Dove poteva andare. Poi l'infortunio

Zanaboni ha lasciato il Casarano proprio a fine gennaio scorso per abbracciare appieno il progetto della Dea, dopo le avance del Novara e soprattutto il pressing mostrato dal Benevento per averlo. Invece ha optato per firmare con la squadra di mister Beati, per giocarsi le sue carte il resto della stagione scorsa in Serie C, finché un infortunio lungo due mesi lo ha bloccato. Una lesione di terzo grado al flessore gli ha fatto saltare 10 partite, finché il 3 maggio scorso ha disputato 10 minuti nel ko per 1-0 contro la Casertana nei playoff di Serie C.

Il cammino fin qui

Ripartito dai 25 minuti fuori casa contro il Vado nel debutto dell'Atalanta U23 in campionato, ha guadagnato la titolarità alla terza giornata contro il Livorno. Ha pazientato per avere il suo momento tra Pescara, Sambenedettese e Ravenna per trovare finalmente il primo gol stagionale contro la Torres lo scorso 11 ottobre. In meno di un mese, appunto, ha racimolato due reti e un assist in appena 67 minuti e sempre entrando dalla panchina per spaccare la partita (Gubbio e Spezia le vittime). Insomma, un recupero ottimale della forma e attimi di pazienza potrebbero risultare decisivi per veder sbocciare un'altra promessa dell'Accademia della Dea.

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