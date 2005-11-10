Milan, Krosche sarà operativo dall'1 gennaio. Ma potrebbe anticipare il suo arrivo

Il nuovo Head of Football del Milan sarà Markus Krosche, su questo ormai ci sono pochi dubbi. Per liberarlo dall'Eintracht Francoforte, Gerry Cardinale ha dato il via libera a saldare la clausola presente nell'accordo del dirigente con il club tedesco, che ammonta a circa 3,5 milioni di euro. Il 46enne sarà operativo a partire dall'1 gennaio 2027, ma il suo arrivo in città potrebbe essere anticipato.

Il futuro del Milan

Secondo quanto riportato da TMW, l'obiettivo di Krosche è anticipare il suo ingresso ufficioso nella società per capire come funzionano le cose e poter agire concretamente già a partire dalla sessione invernale di trasferimenti. In Via Aldo Rossi infatti non hanno mai fatto mistero di voler intervenire per migliorare la rosa, con gli obiettivi principali che restano un difensore e un esterno, anche se molto dipenderà dai recuperi di Saelemaekers e Chukwueze.