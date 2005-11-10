Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino , i convocati per l'11ª giornata di Serie B

Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino , i convocati per l'11ª giornata di Serie BLive TMW
Daniel Uccellieri
Per l'11ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
Venerdì 6 novembre
ore 20:30
Ascoli – Palermo
I convocati di Tomei - In attesa di comunicazione
I convocati di Inzaghi - Emergenza difesa, out Bani e Pierozzi
Portieri: Perin, Nespola, Fortin
Difensori: Augello, Peda, Ceccaroni, Bozzolan, Cassandro, Magnani
Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Hernani, Estevez, Mazzitelli
Attaccanti: Vavassori, Johnsen, Pohjanpalo, Gabrielloni
Sabato 7 novembre
ore 15:00
Padova – Empoli
I convocati di Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Andreoletti - In attesa di comunicazione
Cesena – Catanzaro
I convocati di Diamanti - In attesa di comunicazione
I convocati di Mignani - In attesa di comunicazione
Juve Stabia – Arezzo
I convocati di De Giorgio - In attesa di comunicazione
I convocati di Bucchi - In attesa di comunicazione
Pisa – SudTirol
I convocati di Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Possanzini - In attesa di comunicazione
ore 17:15
Mantova – Hellas Verona
I convocati di Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Baroni - In attesa di comunicazione
ore 19:30
Benevento – Avellino
I convocati di Floro Flores - In attesa di comunicazione
I convocati di Nesta - In attesa di comunicazione
Domenica 8 novembre
ore 15:00
Virtus Entella – Modena
I convocati di Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Galloppa - In attesa di comunicazione
ore 17:15
Carrarese – Sampdoria
I convocati di Pagliuca - In attesa di comunicazione
I convocati di D'Angelo - In attesa di comunicazione
0re 19:30
Vicenza – Cremonese
I convocati di Gallo - In attesa di comunicazione
I convocati di Pecchia - In attesa di comunicazione