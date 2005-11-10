Serie C, da Reggiana-Ostiamare a Latina-Livorno, ecco le gare trasmesse dalla RAI
Tommaso Maschio
La Lega Pro ha comunicato suoi propri canali le gare di campionato, dalla 16ª alla 18ª giornata, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Inoltre è stata decisa anche la sfida dei quarti di Coppa Italia Serie C che verrà trasmessa da RaiSport. Di seguito il comunicato della Serie C:
GARE DIRETTA RAI GIRONE DI ANDATA
Si rende noto che, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.19/DIV del 18.09.2026, le sottoindicate gare verranno trasmesse in diretta, nelle date e con i relativi orari:
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026 GIRONE B 16ª GIORNATA DI ANDATA
REGGIANA - OSTIAMARE Ore 20.45 Diretta Rai Sport
*Anziché alle ore 20.30
LUNEDÌ 07 DICEMBRE 2026 GIRONE C 17ª GIORNATA DI ANDATA
MONOPOLI - GIUGLIANO Ore 20.45 Diretta Rai Sport
*Anziché alle ore 20.30
LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2026 GIRONE B 18ª GIORNATA DI ANDATA
LATINA - LIVORNO Ore 20.45 Diretta Rai Sport
*Anziché alle ore 20.30
GARA DIRETTA RAI QUARTI DI FINALE
Si rende noto che la sottoindicata gara verrà trasmessa in diretta, nelle data e con il relativo orario:
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2026
Gara Q1
CAMPOBASSO - SPEZIA Ore 16.00 Diretta Rai Play