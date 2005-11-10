Napoli, report medico: lesione all'adduttore della coscia sinistra per Di Lorenzo
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:23Serie A
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06.11.2026 17:23Serie A
Il capitano degli azzurri non ci sarà nel big match di domenica contro la Lazio. Ritorna, invece, a disposizione Olivera
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Dopo il ko in Champions League contro il Porto, il Napoli di Massimiliano Allegri ha ripreso a lavorare in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 12:30 al 'Maradona' contro la Lazio In proiezione Serie A il rientro in gruppo di Matias Olivera è, senza dubbio, una buona notizia, ma non si può dire lo stesso di quanto riferito dal report medico sulle condizioni del capitano Giovanni Di Lorenzo.
Le condizioni di Di Lorenzo
Il difensore, si legge nella nota diffusa dal club azzurro "si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
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