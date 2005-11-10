Parma, i convocati di Gilardino per il Bologna: assenti Bernabé, Drobnic e De Martis
Giacomo Iacobellis
L'allenatore gialloblù Alberto Gilardino ha convocato 24 calciatori per l'undicesima giornata di Serie A Enilive tra Parma e Bologna, in programma domani alle 18.00 allo stadio Ennio Tardini. Di seguito l'elenco completo, dal quale sono assenti Bernabé, Drobnic e pure De Martis che oggi ha giocato con la Primavera.
I convocati del Parma per il derby col Bologna
Portieri: 40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori: 27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 3 Abdoulaye Ndiaye, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti: 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 41 Hans Nicolussi Caviglia, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti: 11 Pontus Almqvist, 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.