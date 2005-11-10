Ospitaletto, primo contratto da professionista per Osmanovic. La nota del club

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Ospitaletto, primo contratto da professionista per Osmanovic. La nota del clubUfficiale
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Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:56Serie C
autore Tommaso Maschio
06.11.2026 18:56Serie C
Il centrocampista classe 2009 firma il primo contratto con il club lombardo. Attualmente è in forza alla Primavera
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© foto di Laerte Salvini
"Amar Osmanovic firma il suo primo contratto da professionista con l’Ospitaletto Franciacorta". Con questa breve nota il club lombardo che milita in Serie C ha annunciato la firma del centrocampista classe 2009 che attualmente è in forza alla formazione Primavera degli arancioblu. Una mossa in ottica futura con il club che punta sulla crescita del giovane calciatore anche in ottica di prima squadra.
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