Ufficiale

Juventus, rinnovo fino a giugno 2028 per il classe 2009 Edoardo Rocchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 11:53
Luca Bargellini

Edoardo Rocchetti ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi alla Juventus fino al 30 giugno del 2028.

Classe 2009, di ruolo difensore, Rocchetti fa parte del Settore Giovanile della Juventus dal 2023 dopo aver iniziato a giocare a calcio in Umbria.

La scorsa stagione, da capitano, è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato nazionale Under 16 con la formazione bianconera trovando anche la gioia del gol nella finale scudetto giocata a giugno contro l’Empoli.

