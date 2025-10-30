Ufficiale
Juventus, rinnovo fino a giugno 2028 per il classe 2009 Edoardo Rocchetti
TUTTO mercato WEB
Edoardo Rocchetti ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi alla Juventus fino al 30 giugno del 2028.
Classe 2009, di ruolo difensore, Rocchetti fa parte del Settore Giovanile della Juventus dal 2023 dopo aver iniziato a giocare a calcio in Umbria.
La scorsa stagione, da capitano, è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato nazionale Under 16 con la formazione bianconera trovando anche la gioia del gol nella finale scudetto giocata a giugno contro l’Empoli.
Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
3 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile