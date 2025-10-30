Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Innovazione digitale, Lega Dilettanti rinnova legame con Cegeka

Innovazione digitale, Lega Dilettanti rinnova legame con Cegeka
© foto di Lega Nazionale Dilettanti (LND)
Oggi alle 16:06Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Avanti con la partnership per i servizi Cloud

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Garantire efficienza e innovazione digitale per l'organizzazione sportiva dilettantistica più importante d'Italia. E' questo l'obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti e di Cegeka che hanno annunciato il rinnovo del contratto per i servizi Cloud sottolineando la volontà di proseguire una partnership.

"Rinnovare questa collaborazione strategica significa investire nel futuro del calcio dilettantistico italiano. È una scelta che valorizza la modernizzazione, supporta migliaia di società sportive e rafforza la nostra missione istituzionale", le parole di David Palumbo, responsabile sistemi informativi della Lnd. L'infrastruttura Cloud ad alte prestazioni, infatti, supporta le operazioni quotidiane della lnd, garantendo continuità, sicurezza e flessibilità per la gestione di 582.000 gare ufficiali annuali offrendo servizi sempre attivi, backup cifrati e ripristino rapido dei sistemi, oltre al monitoraggio proattivo delle performance, l'isolamento completo degli ambienti e strumenti di Disaster Recovery in linea con i più elevati standard di sicurezza.

"Questa estensione rafforza una partnership di valore con LND: un progetto tecnologico solidamente radicato che va ben oltre l'implementazione infrastrutturale. Insieme puntiamo a innovare la gestione di uno dei movimenti sportivi più importanti del Paese", conclude Lorenzo Greco, amministratore delegato di Cegeka Italia. (ANSA).

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
