Oggi in TV, dove vedere le ultime due partite della 9^ giornata di Serie A

C'è del calcio giocato da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025.
Si conclude la 9^ giornata di Serie A, disputata in infrasettimanale, con le ultime due partite in programma, quelle tra Cagliari e Sassuolo delle 18.30 e quella tra Pisa e Lazio del turno serale. Di seguito i due match, con relativi canali sui quali sarà possibile seguirli.
18.30 Cagliari - Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Pisa - Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
