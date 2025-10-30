Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di giovedì 30 ottobre

Dimitri Conti
Oggi alle 04:30
Continua la programmazione del calcio giocato anche nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025.

Si conclude la 9^ giornata di Serie A con le ultime due partite rimaste da disputarsi: prima nel tardo pomeriggio si affrontano Cagliari e Sassuolo, quindi concludono nella fascia della prima serata Pisa e Lazio. Non solo il massimo campionato italiano, però, perché per gli appassionati c'è la possibilità di seguire anche il Secondo Turno della Coppa del Re in Spagna, i sessantaquattresimi di finale. Di seguito tutte le principali partite, con relativo orario.

Serie A (9^ giornata)
18:30 - Cagliari vs Sassuolo
20:45 - Pisa vs Lazio

Copa del Rey (Secondo Turno)
19:00 - Orihuela vs Levante
19:00 - Puerto de Vega vs Celta Vigo
19:30 - Valle Egues vs Andorra
20:00 - Baleares vs Gimnastic
20:00 - Deportivo Getxo vs Alaves
20:00 - Real Avila vs Real Aviles
20:00 - UD Logrones vs Ponferradina
21:00 - Antoniano vs Castellon
21:00 - Atletic Lleida vs Espanyol
21:00 - CD Estepona vs Malaga
21:00 - Murcia vs Antequera
21:00 - Palma del Rio vs Betis
21:00 - UD Samano vs La Coruna

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
