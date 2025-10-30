Le partite di oggi: il programma di giovedì 30 ottobre
Continua la programmazione del calcio giocato anche nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025.
Si conclude la 9^ giornata di Serie A con le ultime due partite rimaste da disputarsi: prima nel tardo pomeriggio si affrontano Cagliari e Sassuolo, quindi concludono nella fascia della prima serata Pisa e Lazio. Non solo il massimo campionato italiano, però, perché per gli appassionati c'è la possibilità di seguire anche il Secondo Turno della Coppa del Re in Spagna, i sessantaquattresimi di finale. Di seguito tutte le principali partite, con relativo orario.
Serie A (9^ giornata)
18:30 - Cagliari vs Sassuolo
20:45 - Pisa vs Lazio
Copa del Rey (Secondo Turno)
19:00 - Orihuela vs Levante
19:00 - Puerto de Vega vs Celta Vigo
19:30 - Valle Egues vs Andorra
20:00 - Baleares vs Gimnastic
20:00 - Deportivo Getxo vs Alaves
20:00 - Real Avila vs Real Aviles
20:00 - UD Logrones vs Ponferradina
21:00 - Antoniano vs Castellon
21:00 - Atletic Lleida vs Espanyol
21:00 - CD Estepona vs Malaga
21:00 - Murcia vs Antequera
21:00 - Palma del Rio vs Betis
21:00 - UD Samano vs La Coruna
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.