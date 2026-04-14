Dramma nel calcio giovanile a Macerata: l'allenatore del San Claudio muore in campo
Una tragedia, quella che si è consumata ieri nel corso di una gara del campionato Allievi Provinciali a Corridonia, comune in provincia di Macerata: durante il match tra tra San Claudio e i pari età del Trodica, è morto l’allenatore della squadra di casa Giuseppe Canuti, 59 anni e figura storica del settore giovanile.
Un malore improvviso quello che ha colpito l'allenatore, con il dramma avvenuto all'intervallo: il tecnico aveva radunato la sua squadra per un consueto confronto prima del prosieguo del match, quando si è improvvisamente accasciato a terra. La situazione è apparsa subito grave, anche se l'intervento medico è stato tempestivo: prima con il defibrillatore presente al campo, poi con il 118. I tentativi di rianimazione, però, sono stati vani, nonostante siano proseguiti per circa 40 minuti prima della constatazione del decesso.
Sotto shock i ragazzi, che sono stati fatti allontanare dal campo, così come i bambini impegnati sui campi vicini per i consueti allenamenti.
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