Kings League Italy: entra nel vivo la seconda stagione tra vip, intrattenimento e agonismo

Partite disponibili gratuitamente su Dazn, sui canali YouTube e Twitch ufficiali

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La seconda stagione di Kings League Lottomatica.sport Italy prosegue a pieno ritmo, entrando nel vivo della seconda metà della fase regolare. Il format, fondato dalla leggenda del calcio Gerard Piqué e pensato appositamente per le nuove generazioni, punta costantemente sull'unione tra agonismo e intrattenimento, con regole studiate per garantire un ritmo frenetico e risultati mai scontati. Superata la prima metà di campionato, inizia a delinearsi la classifica della fase regolare, preludio dei playoff e della grande giornata di Final Four che incoronerà il nuovo campione della lega italiana.

I match hanno offerto come sempre un mix di tensione sportiva e contenuti spettacolari. Non solo grandi gesti atletici ma anche momenti di intrattenimento irresistibile, come rigori calciati con pinne e boccaglio, o legando il pallone su una macchinina radiocomandata cercando di guidarla verso la porta. Uno dei momenti più iconici rimane il rigore presidenziale, che vede i presidenti scendere direttamente in campo per calciare dal dischetto; una sfida che ha già visto grandi protagonisti illustri: dai co-presidenti di D-Power, Diletta Leotta (in dolce attesa) e Bobo Vieri, a Melissa Satta e Luca Toni per i loro Zeta Como che, allenati da Cristian Brocchi, hanno recentemente stretto una partnership con il Como 1907. Situazione opposta per i Boomers di Fedez: oltre all'errore dal dischetto del proprio presidente-rapper, la squadra occupa l'ultimo posto in classifica con zero vittorie, nonostante la presenza di nomi importanti come Simone Lo Faso, ex Serie A con il Palermo e tra i volti più seguiti della competizione, e Davide Bonolis, spesso sostenuto dal bordo campo della Fonzies Arena dal padre Paolo. In vetta alla classifica volano invece gli Stallions di Blur, top streamer italiano su Twitch, reduci dalla tesissima sfida di mercoledì 25 marzo contro gli Underdogs di Mirko Cisco e del celebre influencer e streamer il Rosso. Il match ha visto contrapporsi due formazioni di altissimo livello, composte da molti giocatori che lo scorso gennaio sono stati compagni nella Nazionale Italiana, presieduta proprio da Blur, della Kings World Cup Nations 2026 a San Paolo, in Brasile. In quell'occasione hanno condiviso la maglia azzurra atleti che ieri si sono ritrovati rivali: il duo Matteo Perrotti e Domenico Rossi insieme al portiere Gianmarco Chironi per gli Underdogs, contrapposti a Marco Evangelisti, Niccolò Marino e Alessandro Colombo degli Stallions.

L'arena ha ospitato numerosi personaggi dello spettacolo e personalità del web, coinvolti nel lancio del dado a metà partita per determinare il numero di giocatori in campo nei primi tre minuti del secondo tempo. Tra gli ospiti si sono susseguiti il food blogger Mocho, il bodybuilder Andrea Presti, il rapper Moreno, oltre a diverse personalità della TV, fashion designer, ex calciatori di Serie A e altre figure di spicco dello sport. Le partite di Kings League Lottomatica.sport sono trasmesse ogni lunedì dalle 17:00 alle 23:00 e sono disponibili gratuitamente su DAZN, sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Kings League e sui canali dei rispettivi presidenti. (ANSA).