TMW Radio Massimo Orlando: "Milan, Allegri è da elogiare. Fiorentina, Fagioli spaziale"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, che salto dallo scorso anno: miracolo o grande lavoro?

"Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. E poi sfruttare le sue caratteristiche, del contropiede, della giocata del singolo. A volte mi annoia ma va elogiato un tecnico a tre punti dall'Inter che è molto più forte. L'unica cosa è che tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo...Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l'uomo. Ha la giocata, ma il Milan sta giocando senza Leao".

Cosa dice della Fiorentina?

"E' tornato un Fagioli spaziale. Sono felicissimo per lui. In alcuni momenti somiglia anche a Pirlo".

Come si spiega tutti questi infortuni al Napoli?

"Credo che ci siano alcune casualità che capitano un po' a tutte le squadre e poi forse andare semrpe a duemila anche in allenamento può essere un problema. Anche la Roma ha uno che fa dell'intensità il suo credo, ma non ha avuto problemi così grossi".

Inter, che ne pensa della sfida di Champions contro l'Arsenal?

"Quest'anno l'Inter non la vede come un'ossessione la Champions. E' una squadra forte, come primo obiettivo si è messa lo Scudetto, e lo sta dimostrando, poi si deve giocare le partite in Champions sapendo che ha la squadra ma non deve essere un'ossessione. Giocando così diventa più facile affrontare le partite. Ci sono almeno 3-4 più forti ma arrivandoci così rilassata può giocarsela".

Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo?

"Ci si dimentica della Roma. Se batte il Milan rientra di brutto, se il Napoli dovesse uscire male da Torino andrebbe a 9 punti potenzialmente e credo siano troppi da recuperare. Questa Roma, che non ha l'obbligo di vincere il campionato ma ha un allenatore fantastico e ha anche dei giocatori nuovi, diventa una mina vagante che fa paura".