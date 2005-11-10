Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca torna titolare, dietro c'è il ventenne Obric
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:51Serie A
autore Giacomo Iacobellis
22.10.2026 19:51Serie A
Sarri, in piena emergenza, deve rinunciare agli infortunati Hien, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessié, Raspadori, Sulemana e Pompei.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono ufficiali le scelte di formazione di Ajax e Atalanta, in campo alle ore 21 tra le mura della Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. Di seguito i due undici scelti da Michel e Sarri:
Le formazioni ufficiali di Ajax-Atalanta
Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh. Allenatore: Michel.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Sarri.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:22 Serie ATMW
TMWDall'esordio in Serie A a quello europeo, tutto in 4 giorni: l'Atalanta scopre Relja Obric
20:19 Serie ATMW
TMWToglietemi tutto ma non Maignan e Pavlovic. Il francese e il serbo sempre schierati da Amorim
20:15 Serie ATMW
TMWÈ arrivata l'occasione per Di Gregorio. Seconda chance al Bournemouth, un mese dopo
20:12 Serie A
Woltemade riporta la Juventus sulla parità: il tedesco sigla il rigore del 2-2 col Rennes
20:07 Serie ATMW
TMWCelik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla coscia
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi