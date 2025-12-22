Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, annunciato un nuovo accordo di partnership con Google: il comunicato

Napoli, annunciato un nuovo accordo di partnership con Google: il comunicato
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:41
Giacomo Iacobellis

Il Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Google: Google Gemini e Google Pixel saranno infatti Official AI and Smartphone Partner del Club per la stagione 2025/2026.

Questo il comunicato del club partenopeo:
"Google Pixel è la linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) approdata anche in Italia da diversi anni e Google Gemini è l’intelligenza artificiale dell’azienda tech. La partnership nasce dall’incontro tra l’identità globale di SSC Napoli e l’innovazione tecnologica di Google, con l’obiettivo di sviluppare nuovi linguaggi, contenuti e iniziative capaci di coinvolgere la fanbase azzurra in modo sempre più partecipativo. Nel corso della stagione, Google Gemini e Google Pixel saranno al centro di un progetto che unirà contenuti ufficiali del Club, attivazioni digitali e iniziative dedicate ai tifosi, valorizzando il legame tra squadra, città e comunità azzurra globale. Attraverso l’utilizzo degli smartphone Google Pixel e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale di Google Gemini, SSC Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo partenopeo da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi. La collaborazione conferma l’impegno di SSC Napoli nel percorso di innovazione e sperimentazione digitale, rafforzando il dialogo con i propri fan e aprendo a nuove forme di espressione e coinvolgimento".

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, ha dichiarato: "Per noi è un privilegio avviare una partnership con Google incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Napoli è diventato negli anni un punto di riferimento per attivazioni innovative insieme a brand iconici e globali, e questo accordo rafforza ulteriormente il valore della nostra rete di partner internazionali. La collaborazione si focalizza sul coinvolgimento della nostra fanbase globale, con l’obiettivo di entrare in contatto in modo sempre più diretto e autentico grazie alle tecnologie di Google".

