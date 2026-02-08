Calciomercato Juventus, Spalletti 2028! Ecco quando potrebbe arrivare l'annuncio

Dopo Yildiz, John Elkann vuole blindare anche l'allenatore della Juve: si andrà avanti assieme a prescindere, ma si può anche anticipare

Nonostante non sia stato accontentato sul mercato e debba fare le nozze con i fichi secchi in alcuni ruoli, Luciano Spalletti non ha mai messo in dubbio il suo rapporto con la Juventus.

E la Juventus è fermamente convinta che sia giusto continuare con lui. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio, il tecnico di Certaldo ha abilmente dribblato la domanda sul rinnovo con una battuta: “Spero di riuscire a dimostrare come ha fatto Yildiz, giusto non mettere pressione ora”.

Una replica ironica dietro la quale c’è molta onestà intellettuale: in questo momento bisogna pensare al campo e a raggiungere gli obiettivi (4° posto e ottavi di finale di Champions League, visto che la Coppa Italia è sfumata), per il resto c’è tempo. Il proprietario, John Elkann, così come ha dato il via libera totale per un nuovo investimento su Kenan Yildiz, darà il suo beneplacito al rinnovo di Spalletti per almeno altre due stagioni.

Non è una questione di soldi, ma di programmazione, stile e bontà del lavoro. Elkann ha sin da subito preso in simpatia il nuovo tecnico dopo l’esonero di Tudor e lo sente spesso al telefono (cosa che non faceva con tutti). Per la firma Spalletti ah dato appuntamento all’ultima settimana della stagione, ma l’annuncio potrebbe arrivare anche prima. Se tutto andrà per il verso giusto, alla matematica conquista di un posto in Champions League per la stagione 2026-2027.