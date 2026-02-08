Oggi in TV, Serie A: Bologna-Parma a pranzo, stasera Juventus-Lazio
Continuano le gare di Serie A valide per la 24ª giornata. Si parte alle 12.30 con Bologna-Parma, alle 15.00 Lecce-Udinese, alle 18.00 Sassuolo-Inter. Stasera alle 20.45 il big match Juventus e Lazio. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B, Serie C e le migliori sfide dei maggiori campionati europei. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 8 febbraio.
12.30 Bologna-Parma (Serie A) - DAZN, DAZN 1
12.30 Torres-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
12.30 Pontedera-Ternana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
12.30 Roma-Milan (Serie A femminile) - DAZN
13.30 Genk-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
14.00 Alaves-Getafe (Liga) - DAZN
14.30 Sambenedettese-Perugia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
14.30 Triestina-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
14.30 Lecco-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Gubbio-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Ospitaletto-Renate (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Lecce-Udinese (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Brighton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
15.00 Napoli-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Colonia-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA
15.45 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN
16.00 Union SG-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
16.15 Athletic-Levante (Liga) - DAZN
17.30 Liverpool-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO
17.30 Arezzo-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Vicenza-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Livorno-Bra (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Pineto-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Bayern-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT
18.00 Sassuolo-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 18.30 Atletico Madrid-Betis (Liga) - DAZN
18.30 Bruges-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN
20.30 Vis Pesaro-Forlì (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Darmstadt-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.45 Juventus-Lazio (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Valencia-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.30 Benfica-Alverca (Campionato portoghese) - DAZN
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.