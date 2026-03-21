Parma-Cremonese 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-4-3): Suzuki; Circati (15’ st Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Sorensen (15’ st Oristanio), Keita (28’ st Estevez), Valeri; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka (28’ st Elphege). A disp.: Corvi, Rinaldi, Mena, Ndiaye, Ordonez, Carboni. All.: Cuesta
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchett (44’ st Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (1’ st Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (34’ st Thorsby); Bonazzoli (dal 22’ st Payero), Sanabria (22’ st Vardy). A disp.: Nava, Silvestri, Faye, Ceccherini, Floriani Mussolini, Djuric, Okereke. All.: Giampaolo
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 54’ Maleh (C), 68’ Vandeputte (C)
Ammoniti: Ondrejka (P), Troilo (P), Valenti (P); Barbieri (C), Payero (C), Pezzella (C)