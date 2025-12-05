Presentato in Campidoglio il libro "Chi vive d'amore. Il cannoniere"

La prefazione di Cappelletti: 'Il protagonista ricorda Pablito'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - I valori e gli insegnamenti dello sport come strumenti per superare le difficoltà della vita: è questo il messaggio che emerge dalle pagine di "Chi vive d'amore. Il cannoniere" (Edizioni Minerva), il libro scritto dal vicedirettore di Rai Sport, Massimo Proietto, e da Antonio Barracato, presentato nella "Sala Laudato Si'" del Palazzo Senatorio, in Piazza del Campidoglio.

All'evento erano presenti, tra gli altri, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, Simona Rolandi, conduttrice de La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio, telecronista Rai della Nazionale, la consigliera capitolina Francesca Leoncini e Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport e moderatore dell'incontro. Il titolo del volume richiama le strofe di "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, mentre la storia racconta le vicende di Paolino, talento del calcio, costretto ad affrontare i duri colpi della vita. Un nome, il suo, che rimanda inevitabilmente a Pablito Rossi.

La prefazione, firmata da Federica Cappelletti Rossi — moglie del campione del mondo scomparso e presidente della Divisione Serie A Femminile della FIGC — lo conferma: "Il protagonista assoluto è l'amore per lo sport, nella fattispecie per il calcio, che diventa ragione di vita e di riscatto per il personaggio principale, Paolino, nome a me molto caro perché era quello di mio marito. Nel libro c'è un invito a non arrendersi, ad affrontare con determinazione tutte le difficoltà, sebbene non si possa essere mai certi del raggiungimento della meta». Un romanzo di formazione dedicato alla crescita dei ragazzi — gli uomini di domani, i futuri professionisti — raccontata in un crescendo di emozioni, dove perseveranza, impegno e forza di volontà diventano le chiavi per realizzare i propri sogni. (ANSA).