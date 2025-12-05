Inter, in Primavera convocato il 2009 Duje Slatina. È arrivato in estate beffando Bayern e Bayer

Duje Slatina può bruciare le tappe all'Inter? È una domanda da porsi visto che il croato, classe 2009, è arrivato da pochissimo in Italia. Eppure ha già impressionato tutti, tanto che domani sarà convocato con la Primavera, unico della sua età in una squadra sempre di altissimo livello e con giocatori che poi diventano ben presto professionisti.

In estate piaceva a diversi club, soprattutto in Germania, con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sulle sue tracce. È nato alla fine di giugno, quindi non ha ancora sedici anni e mezzo, ma è un esterno destro che può giocare sia da terzino che da attaccante, perfetto quindi in un centrocampo a cinque. Chi lo segue da tempo lo ha paragonato ad Achraf Hakimi, l'esterno destro più forte post Maicon. In Croazia ovviamente lo paragonano a un altro mostro sacro del calcio balcanico come Dario Srna.

Otto le presenze quest'anno nell'Under 17 di Samir Handanovic, con un assist. Nelle ultime settimane si è preso una maglia da titolare fisso - eccezion fatta per quando viene convocato in Nazionale per giocare con i pari età - seppur il modulo sia differente da quello della prima squadra, con un 4-3-3 dove viene schierato da terzino destro. Un po' presto per voli pindarici, ma è un segnale per il futuro.