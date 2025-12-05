Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
È morto a 75 anni Sandro Giacobbe: autore di "Signora mia", ha allenato la Nazionale cantanti

È morto a 75 anni Sandro Giacobbe: autore di "Signora mia", ha allenato la Nazionale cantanti
Ivan Cardia
Oggi alle 17:07Altre Notizie
Ivan Cardia

È morto all’età di 75 anni il cantautore Sandro Giacobbe. Si è spento nella sua casa di Cogorno: da oltre dieci anni lottava con un tumore alla posta. I funerali si celebreranno alle 15 del 9 dicembre, martedì prossimo, presso la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Avrebbe compiuto 76 anni il 14 dicembre, lascia la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro.

Genovese, classe ’49, Giacobbe ottenne il grande successo nel 1974 con “Signora mia”, canzone che partecipò a Festivalbar e fu inserita nella colonna sonora di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film di Lina Wertmuller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nel 1976 la sua “Gli occhi di tua madre” si classificò terza al Festival di Sanremo.

Oltre che la sua ampia produzione musicale, Giacobbe è stato legato in maniera diretta al mondo del calcio di cui è sempre stato un grandissimo appassionato. Già tecnico del Monilia in Terza Categoria a fine anni ’90, dal 2014 al 2016 ha guidato il Rupinaro Sport, formazione di Chiavari, in Prima Categoria. In precedenza, era stato tra i componenti della primissima formazione della Nazionale cantanti, fondata nel 1981 su iniziativa di Mogol, di cui Giacobbe è tuttora uno dei primatisti, con 375 presenze e 4 reti: lo supera solo Paolo Mengoli. Della nazionale cantanti, Giacobbe è stato poi allenatore, dal 2005 al 2013 (gli succedette Gianni Morandi), ruolo ripreso di recente (nel 2025) al posto di Al Bano.

