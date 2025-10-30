Cremonese, è emergenza infortuni ma recupera Sanabria. Il punto verso la Juventus

Tante assenze verso la gara con la Juve, Vardy titolare

(ANSA) - CREMONA, 30 OTT - Dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa, la Cremonese si prepara ad accogliere la Juventus di Spalletti in uno Zini che si annuncia caldissimo. L'entusiasmo è alle stelle, ma Davide Nicola deve fare ancora i conti con l'infermeria piena. Non recuperano Collocolo e Grassi, entrambi fuori causa per problemi muscolari, mentre Zerbin resta in forte dubbio: l'esterno ha provato a forzare in settimana ma il dolore non è del tutto superato. Restano indisponibili anche Pezzella e Moumbagna, due assenze pesanti per un gruppo che ha però dimostrato di saper sopperire con carattere e organizzazione. Un piccolo segnale positivo arriva da Sanabria, che avverte ancora un fastidio al polpaccio ma potrebbe almeno accomodarsi in panchina per dare una mano nel finale.

Per il resto la squadra è in buona salute anche se le tre partite ravvicinate hanno lasciato un po' di stanchezza nelle gambe. Davanti, Vardy si candida per un'altra maglia da titolare accanto a Bonazzoli, dopo la prova brillante offerta a Genova. La sua corsa e la sua esperienza stanno diventando armi preziose per una Cremonese che cresce di settimana in settimana e che ora vuole misurarsi contro una delle big del campionato senza timori reverenziali. Nicola chiede concentrazione e spirito di sacrificio: la Juventus arriverà per fare la partita, ma i grigiorossi vogliono confermare la loro identità fatta di compattezza, intensità e coraggio. (ANSA).