Cagliari, commemorato lo storico magazziniere al suo ultimo match prima della pensione

Una premiazione simbolica quella in programma all’Unipol Domus nel pre partita di Cagliari-Sassuolo. Piero Massa, storico magazziniere del Cagliari Calcio, ha ricevuto una maglia celebrativa dalla società in occasione del suo prossimo pensionamento. Sarà la sua ultima gara al fianco della squadra dopo oltre tre decadi di onorato servizio, contraddistinti da impegno e positività.

Da sempre parte integrante dello staff dei magazzinieri, Piero in questi ultimi anni ha condiviso il lavoro quotidiano con i colleghi Marco Meloni, Suresh Krishantha e Federico Napoli, occupandosi con cura del dettaglio di tanti piccoli aspetti logistici legati alla prima squadra: dagli spogliatoi da allestire al ghiaccio da preparare, dai palloni da recuperare agli scarpini da lucidare.

Sessantasette anni appena compiuti, Piero lascia il servizio dopo una carriera interamente vissuta in rossoblù. Una vera e propria pietra miliare del Club. Con questa premiazione, il Cagliari intende esprimergli riconoscenza e gratitudine per la dedizione dimostrata nel corso degli anni. E siamo certi che continuerà a viverci ogni giorno, anche dopo la pensione, perché per lui le porte di casa saranno sempre aperte.