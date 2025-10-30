Melissa devasta la Giamaica, il romanista Bailey: "Il mio pensiero va alle persone colpite"
L’uragano Melissa, il più potente mai registrato sull’isola, sta devastando i Caraibi, con un bilancio di almeno 34 vittime tra la Giamaica, Cuba e Haiti.
La situazione, nel complesso, è drammatica soprattutto soprattutto in Giamaica, il primo Paese colpito dall’uragano, poi declassato e ora in transito sulle Bahamas.
Al Paese caraibico va il pensiero, tra gli altri, di Leon Bailey, stella della nazionale di Kingston. Attraverso i profili social della Roma, l’attaccante giamaicano ha mandato un messaggio ai suoi connazionali: “I nostri pensieri sono con le persone della Giamaica, insieme alla Roma sto con chi ha garantito aiuto e supporto a tutte le persone colpite dall’uragano Melissa”.
