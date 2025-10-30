Inter, i pallavolisti Michieletto e Lavia ad Appiano: incontro con i nerazzurri

Dopo Egonu, altri due campioni del volley:in dono maglie Bastoni

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Giornata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata in campo il giorno dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina.

Due graditi ospiti hanno avuto l'opportunità di assistere all'allenamento dei nerazzurri: Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, pallavolisti del Trentino Volley e della Nazionale italiana. I due giocatori, grandi tifosi nerazzurri, hanno potuto incontrare e salutare i campioni nerazzurri, ricevendo in regalo due maglie di Alessandro Bastoni direttamente dalle mani del difensore.

Dopo Paola Egonu, altre due eccellenze della pallavolo italiana sono ospiti del Club ad Appiano Gentile: Michieletto ha vinto due Mondiali (2022 e 2025, in quest'ultimo è stato nominato MVP del torneo) e un Europeo (2021) con l'Italia, così come Lavia, assente nell'ultimo trionfo iridato a causa di un infortunio. (ANSA).