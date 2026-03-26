"Ultima chance per l'Italia. Stadio Roma, grana suolo inquinato". Il Tempo in prima pagina

Nella prima pagina dell'edizione odierna de Il Tempo si parla di Nazionale ma anche del nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata: "C'è la grana suolo inquinato per lo stadio della Roma. Nuovo impianto a Pietralata", si legge sul quotidiano.

In ottica azzurra, invece, il focus è tutto sulla semifinale playoff Mondiali di questa sera che vedrà l'Italia sfidare l'Irlanda del Nord a Bergamo: "Stasera l'Irlanda del Nord, ultima chance per l'Italia. A Bergamo per andare al Mondiale".

Questo un estratto della conferenza stampa di ieri del ct azzurro Gennaro Gattuso: "Sta a noi. Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ho guardato gli spareggi del passato? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani (ad oggi, ndr)".