Roma-Bologna 3-3 (3-4 dts): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik (3' sts Zaragoza), Koné (20' Pellegrini), Pisilli (14' pts El Aynaoui), Wesley; Cristante, El Shaarawy (12' st Vaz); Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi. All.: Gasperini
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik (28' st Casale), Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler (8' st Heggem), Pobega (1' pts Moro); Bernardeschi (35' st Orsolini), Castro (28' st Dallinga), Rowe (28' st Cambiaghi). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All.: Italiano
Arbitro: Kovacs (Rom)
Marcatori: 22' Rowe (B), 32' N'Dicka (R), 47' rig. Bernardeschi (B), 13' st Castro (B), 24' st rig. Malen (R), 35' st Pellegrini (R), 5' sts Cambiaghi (B)
Ammoniti: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Lucumì (B), Gasperini (all. Roma), Freuler (B), Ferguson (B), Mancini (R)
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