Mille gol e un orologio da 700 mila euro: Cristiano Ronaldo senza limiti

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 14:55Altre Notizie
Michele Pavese
fonte ANSA
Premiato a Dubai: 'non smetto finchè non raggiungo cifra tonda di reti'

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Voglio raggiungere mille gol prima di smettere, e ci riuscirò, Inshallah..". Cristiano Ronaldo in versione emiro riceve l'ennesimo premio a Dubai, come miglior giocatore del Medio Oriente. E non smette di far parlare di sé per i numeri iperbolici. Non solo quello dell'obiettivo che si è posto, a 42 anni, prima di appendere gli scarpini.

Non è infatti sfuggito ai tanti followers del portoghese che al polso, durante la cerimonia di premiazione del Globe Soccer Awards, CR7 sfoggiava l'ennesimo pezzo della sua collezione di orologi di lusso: un Patek Philipp da 700 mila euro. Le immagini sono già virali sui social, e stupiscono solo chi non conosce i dettagli della dorata carriera saudita del portoghese. Con la maglia dell'Al Nassr, con la quale ha segnato in questa stagione 13 reti in 14 presenze portando a 972 il suo bottino in carriera, CR7 guadagna infatti 600 mila euro al giorno: in pratica, il nuovo modello di cronografo è costato una sola giornata di allenamento, o giù di lì. Il Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G - dicono gli esperti - è un pezzo di alta orologeria svizzera, valutato 705 mila euro, per la precisione. Realizzato su ordinazione, il modello al polso del portoghese è in oro bianco 18 carati, con lunetta e cinturino tempestato di diamanti. Ma non è neanche il pezzo pregiato di una collezione (ricostruita dai followers grazie alle apparizioni pubbliche ai premi) che conta numerosi pezzi: il più pregiato, secondo lo spagnolo Marca, un Girard-Perregaux da poco più di un milione e mezzo di euro.

Tanti buoni motivi per non smettere. "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato dal palco del premio il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio proseguire, non importa se gioco in Europa o Medio Oriente". "Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare - ha concluso Cristiano Ronaldo - sapete quale è il mio obiettivo, voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete". Mille gol: "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni". (ANSA).

