Supercoppa di Spagna in chiaro sul canale Youtube Cronache di Spogliatoio per i prossimi tre anni

Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network.

L’accordo rappresenta un’importante conferma dopo il successo della trasmissione in co-esclusiva degli ultimi due anni. L’acquisizione della Supercoppa di Spagna è un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita di Cronache all’interno del mercato dei diritti. L’edizione del 2026 si giocherà a Jeddah e vedrà protagoniste le tre grandi di Spagna, Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid, insieme all’Athletic Club, che proverà a ripetere l’impresa del 2021, quando sconfisse il Barcellona in finale per 2-3 dopo i tempi supplementari.

La prima semifinale sarà proprio Barcellona-Athletic Club il 7 gennaio, mentre il giorno dopo andrà in scena il derby di Madrid tra Real e Atletico e poi il gran finale, previsto per domenica 11 gennaio.