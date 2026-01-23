Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara

Roma-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 05:54Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (15' st N'Dicka), Ghilardi; Rensch, Koné (15' st Cristante), Pisilli, Tsimikas (28' st Wesley); Soulé (38' st Mancini), Pellegrini (28' st Dybala); Ferguson. A disposizione: De Marzi, Gollini, Lulli, Morucci. All.: Gasperini

Stoccarda (3-4-2-1): Nübel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon (38' st Vagnoman), Karazor, Chema Andres (38' st Spalt), Mittelstädt (26' st Demirovic); Leweling, Führich (26' st Bouanani); Undav. A disposizione: Bredlow, Hellstern, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna. All.: Hoeneß

Arbitro: Brooks (Ing)

Marcatori: 40', 47' st Pisilli (R)

Ammoniti: Mittelstädt (S), Chabot (S), Celik (R)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Roma, Gasperini: "Essendo fuori dalla Coppa Italia, anche il playoff non sarebbe... Roma, Gasperini: "Essendo fuori dalla Coppa Italia, anche il playoff non sarebbe la fine del mondo"
Pisilli trascina la Roma in Europa League, Il Romanista in apertura: "Turnover the... Pisilli trascina la Roma in Europa League, Il Romanista in apertura: "Turnover the top"
Roma, Pisilli stende lo Stoccarda: doppietta decisiva sotto gli occhi di Totti Roma, Pisilli stende lo Stoccarda: doppietta decisiva sotto gli occhi di Totti
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Juventus, i nomi sul taccuino di Ottolini Calciomercato Juventus, i nomi sul taccuino di Ottolini
Roma-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara Roma-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Inter-Pisa Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Inter-Pisa
Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti TMW RadioChampions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Le partite di oggi: il programma di venerdì 23 gennaio Le partite di oggi: il programma di venerdì 23 gennaio
Cairo: "Ci tengo a rinforzare il Torino, sarà un regalo a me e ai tifosi" Cairo: "Ci tengo a rinforzare il Torino, sarà un regalo a me e ai tifosi"
Caos arbitri, i legali di Zappi: "Andremo in appello per chiarire quanto realmente... Caos arbitri, i legali di Zappi: "Andremo in appello per chiarire quanto realmente accaduto"
Bologna-Celtic 2-2: il tabellino della gara Bologna-Celtic 2-2: il tabellino della gara
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
2 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 gennaio
5 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.1 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
Immagine top news n.2 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Immagine top news n.3 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.4 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.5 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
Immagine top news n.6 Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.3 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Essendo fuori dalla Coppa Italia, anche il playoff non sarebbe la fine del mondo"
Immagine news Serie A n.2 Gabriel Jesus è sul mercato, ma è difficile prenderlo. Guadagna tantissimo, segna poco
Immagine news Serie A n.3 Roma, Pisilli stende lo Stoccarda: doppietta decisiva sotto gli occhi di Totti
Immagine news Serie A n.4 Paolo Paganini: "Napoli, per Lucca spinge il Siviglia. Sarri il parafulmine in casa Lazio"
Immagine news Serie A n.5 Fullkrug e Gabriel Jesus, ma prima c'era Nkunku e prima ancora Gimenez
Immagine news Serie A n.6 Parisi sognava di diventare Jordi Alba. Vanoli lo ha fatto rinascere altrove
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Carrarese-Empoli: un derby per l'alto
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
Immagine news Serie B n.4 Colpo del Pescara, Sebastiani riporta in Abruzzo Gastón Brugman
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo
Immagine news Serie B n.6 Monza, sirene dal Belgio per Carboni: il difensore nel mirino dell'Anderlecht
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, altro addio: Di Noia passa al Catania, domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.4 Livorno, saluta Alessandro Calvosa: il terzino passa in prestito al Chieti
Immagine news Serie C n.5 Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel Zagre
Immagine news Serie C n.6 Catania, Manganaro scende di categoria e va in prestito all'Enna Calcio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.4 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.5 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?