Roma-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (15' st N'Dicka), Ghilardi; Rensch, Koné (15' st Cristante), Pisilli, Tsimikas (28' st Wesley); Soulé (38' st Mancini), Pellegrini (28' st Dybala); Ferguson. A disposizione: De Marzi, Gollini, Lulli, Morucci. All.: Gasperini
Stoccarda (3-4-2-1): Nübel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon (38' st Vagnoman), Karazor, Chema Andres (38' st Spalt), Mittelstädt (26' st Demirovic); Leweling, Führich (26' st Bouanani); Undav. A disposizione: Bredlow, Hellstern, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna. All.: Hoeneß
Arbitro: Brooks (Ing)
Marcatori: 40', 47' st Pisilli (R)
Ammoniti: Mittelstädt (S), Chabot (S), Celik (R)
