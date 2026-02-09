Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Massimo Orlando: "Nessuno può fermare l'Inter. Juve, se non concretizzi..."

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:22
TMWRadio Redazione
L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

La Juve gioca ma non vince:
"Per me questa Juve non può fermare l'Inter tra una settimana, perché mi sembra talmente superiore a tutti l'Inter...tornando alla Juve però il problema è che c'è tanta mole di gioco, però davanti se non concretizzi poi lo paghi. E si è visto anche contro la Lazio. Spalletti con questo portare in avanti sempre Kalulu e Cambiaso espone molto la difesa al contropiede. Il problema dell'attaccante c'è. Comolli si deve già preparare per l'estate, per portare un attaccante vero da Juve".

Come vede Yildiz?
"Per me potenzialmente può diventare un grande, ma per ora ha buttato giù le basi, non è un fenomeno ancora. Quella maglia pesa. Ogni tanto deve vincerla da solo con qualche colpo. Ha il piede, deve migliorare magari con le punizioni".

Napoli, vittoria di cuore col Genoa:
"Complimenti perchè quel campo è sempre terribile, ribaltarla in quel modo è segno di carattere. Ha un giocatore come McTominay...certo secondo me con questa rosa e questi infortuni non ha nessuna possibilità di agganciare l'Inter, che sta volando".

La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:
"Grande chance, adesso le partite diminuiscono e margini di errori sono pochi. Non si possono sbagliare le partite con le piccole. Il Cagliari però è in grande condizione. Credo che Roma, Juve e Napoli si giochino gli altri due posti che rimangono per la Champions". 

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
