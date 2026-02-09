TMW Radio Rampulla: "Juve, il gioco c'è ma manca l'attaccante. Scudetto, il Napoli c'è ancora"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

La Juve gioca ma non vince:

"Credo debba giocare sempre la squadra migliore, poi giocare ogni tre giorni non è questa fatica, meglio giocare che allenarsi. Ci sta poi cambiare, perchè la Juve deve avere lameno 15-16 titolari o presunti tali, per non cambiare il rendimento in campo. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, gli manca una punta che gli traduce in gol la grande mole di gioco, ma a furia di giocare bene arriveranno anche i gol e i risultati. L'importante è trovare il gioco, poi verrà anche il risultato pieno".

Manca la punta:

"Sembra emblematico vedere certi allenamenti, che fanno girare palla e poi non tirano mai. Gli allenamenti devono essere finalizzati anche a fare gol".

Come vede Yildiz?

"Nessuno mette in dubbio che sia bravo, ma da qui a essere fenomeno ce ne passa. Deve lavorare su qualcosa di diverso dalla solita giocata, perchè poi ti prendono le misure. Se vuole fare un salto di qualità deve inventarsi qualcosa. Le basi però ci sono, è molto forte".

C'era il rigore su Cabal?

"Tutti possiamo sbagliare, ma se tu hai il VAR, che è un aiuto importante...io però vedo fischiare dei rigori assurdi. Vedo tanti episodi che non capisco. Non capisco quello del pestone al piede dopo che hai calciato la palla. E' calcio, non è cinema. Il rigore è una cosa seria. C'è una regola, bisogna applicarla, invece qui ci sono applicazioni differenti. Sono d'accordo con Spalletti. C'è un arbitro, un professionista serio, cosa ci sta a fare in campo? E' lui che deve decidere, non deve stare attento a fare qualcosa sennò poi lo penalizzano nel punteggio, nelle valutazioni".

Napoli, vittoria di cuore col Genoa:

"Certo, può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. Io però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto".

La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:

"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".